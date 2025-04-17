Ночью 17 апреля в Иркутске сгорел магазин

Сегодня в 03:50 по местному времени в Иркутске произошел пожар в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного дома на улице Новаторов. Дым просочился в соседний подъезд. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, включая шестерых детей. К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.