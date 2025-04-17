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Ночью 17 апреля в Иркутске сгорел магазин

Пламя на 36 квадратах потушили 12 пожарных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня в 03:50 по местному времени в Иркутске произошел пожар в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного дома на улице Новаторов. Дым просочился в соседний подъезд. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, включая шестерых детей. К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— На момент прибытия первого подразделения в помещении магазина горел холодильник и кондиционер. Пламя на 36 квадратах ликвидировали 12 огнеборцев и 4 единицы техники ведомства, — рассказывают в ведомстве. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

Спасатели напоминают, как жизненно важно следить за состоянием проводки и электрооборудования. Кроме этого, стоит избегать перегрузки электросетей. А уходя из дома даже ненадолго — выключайте приборы из сети.