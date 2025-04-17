В Прикамье осужден пьяный виновник аварии со «скорой»

Нарушение скоростного режима, несоблюдение требований Правил дорожного движения и состояние алкогольного опьянения привели к тому, что водитель БМВ потерял контроль над движением автомобиля и допустил столкновение с каретой скорой помощи. В машине скорой в этот момент был пациент, которого везли в больницу.