В Прикамье осужден пьяный виновник аварии со «скорой»

Рано утром в марте прошлого года, патрулируя северную часть Соликамска, госавтоинспекторы заметили БМВ с опасной траекторией движения. Машина ехала быстро и виляла из стороны в сторону, создавая аварийную ситуацию на дороге.
Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке. Экипаж начал преследование на служебном автомобиле. Прибавив скорость, фигурант предпринял попытку скрыться.
Нарушение скоростного режима, несоблюдение требований Правил дорожного движения и состояние алкогольного опьянения привели к тому, что водитель БМВ потерял контроль над движением автомобиля и допустил столкновение с каретой скорой помощи. В машине скорой в этот момент был пациент, которого везли в больницу.
В результате ДТП потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Виновника происшествия тоже доставили в больницу для оказания медпомощи.
Полицейским водитель рассказал, что в ночь аварии был в ночном клубе и выпивал. Он осознавал, что пьян, тем не менее сел за руль.
Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила у виновника ДТП состояние алкогольного опьянения, в его крови обнаружен этиловый спирт концентрацией 1,85 мг/л.
Суд приговорил злоумышленника к 4 годам и 6 месяцам в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.