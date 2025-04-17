Пожар на автовокзале Владивостока расследуют три ведомства

МЧС уточняет, что один автобус выгорел наполовину, два других получили меньшие повреждения. Пострадавших нет, ликвидировать пожар успели на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения пламени на соседние транспортные средства. Пока пожарные дознаватели МЧС выясняют причину ЧП, прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности перевозок пассажиров междугородних сообщений, а также техническое состояние транспортных средств.
О возгорании также доложили в дежурную часть отдела полиции № 5. Полицейские присоединились к представителям МЧС и прокуратуры в расследовании инцидента.
Напоминаем, накануне во Владивостоке загорелся ещё один автобус — городской, работавший по маршруту № 1. В момент возгорания в салоне находились пассажиры, но шофёр оперативно потушил транспортное средство, и никто не пострадал. Тем не менее, прокуратура проверяет и этот инцидент.