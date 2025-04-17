Пожар на автовокзале Владивостока расследуют три ведомства

Напоминаем, накануне во Владивостоке загорелся ещё один автобус — городской, работавший по маршруту № 1. В момент возгорания в салоне находились пассажиры, но шофёр оперативно потушил транспортное средство, и никто не пострадал. Тем не менее, прокуратура проверяет и этот инцидент.