В Челябинской области арестован водитель самосвала, по вине которого погиб мотоциклист

Напомним, ДТП произошло в Увельском районе утром 15 апреля.
Госавтоинспекция сообщала, что 30-летний водитель самосвала Iveco при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha, произошло столкновение. В результате 42-летний водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.
Как следует из комментария Увельского районного суда, пока водителю самосвала назначено двое суток административного ареста.
Дело в том, что 10 апреля он получил требование инспектора ДПС «привести светопропускания передних боковых стекол в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», однако его не выполнил.
«Тем самым оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, то есть совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Из материалов дела следует, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Правонарушитель взят под административный арест в зале суда», — уточнили в пресс-службе.
Вопрос о виновности жителя Челябинска будет решаться судом после поступления уголовного дела.