Профессор Дизен: геополитическая Европа нашла «новое пугало в лице РФ»

«Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заявил Дизен в видео, опубликованном на YouTube. Профессор указывает, что в условиях ухудшения экономики и увеличения государственного долга, политические лидеры Европы сосредоточили свои усилия на объединении вокруг риторики, направленной против России.