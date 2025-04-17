Подростка, который на самокате сбил девочку, задержали в Ангарске

Однако сегодня, 17 апреля, стало известно, что полиции удалось задержать подростка. Им оказался 16-летний парень, который живет в Ангарске. Молодой человек во время допроса признался, что испугался, поэтому сбежал. К слову, родителям он рассказал о произошедшем спустя пару дней. Школьник извинился перед семьей девочки. Известно, что обе стороны урегулировали между собой все вопросы. Всестороннее разбирательство продолжается.