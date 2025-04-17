Подростка, который на самокате сбил девочку, задержали в Ангарске

Днем 13 апреля в Ангарске произошло ДТП с участием подростка и ребенка. Известно, что молодой человек ехал на арендованном самокате по площади Дворца культуры «Нефтехимик», когда сбил шестилетнюю девочку на детском велосипеде. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Подросток не справился с управлением и допустил наезд на девочку. В результате столкновения ребенку понадобилась помощь медицинских работников, а молодой человек покинул место происшествия, — рассказывают в полиции.
Однако сегодня, 17 апреля, стало известно, что полиции удалось задержать подростка. Им оказался 16-летний парень, который живет в Ангарске. Молодой человек во время допроса признался, что испугался, поэтому сбежал. К слову, родителям он рассказал о произошедшем спустя пару дней. Школьник извинился перед семьей девочки. Известно, что обе стороны урегулировали между собой все вопросы. Всестороннее разбирательство продолжается.