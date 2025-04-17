В Башкирии четверо мужчин похитили знакомого из-за долга

В Стерлитамаке задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении знакомого. Они угрожали ему ножом и пистолетом и насильно посадили в автомобиль и увезли в Уфу. Как сообщили в Следкоме Башкирии, это произошло 15 апреля. Причиной похищения стал спор о долге у потерпевшего перед одним из подозреваемых.
В МВД республики рассказали, что в полицию обратилась 23-летняя местная жительница. Вскоре после похищения с нее стали требовать выкуп 500 тысяч рублей.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РБ оперативно установили местонахождение подозреваемых и обнаружили автомобиль, на котором похитили мужчину.
Предварительно, потерпевший одолжил одному из подозреваемых свой автомобиль для работы, но тот повредил машину и сделал некачественный ремонт. Позже хозяин авто занял у этого человека деньги, но вернул только часть. Позже мужчина отказался платить, сославшись на некачественный ремонт автомобиля. Тогда подозреваемый увеличил сумму долга до 500 тысяч.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий похитители были задержаны в квартире дома на улице Маяковского в городе Уфе, там же был обнаружен и освобожден потерпевший», — прокомментировали в ведомстве.
С подозреваемыми проводят первоначальные следственные действия. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.