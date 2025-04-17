Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии четверо мужчин похитили знакомого из-за долга

Их задержали следственные органы.

Источник: Reuters

В Стерлитамаке задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении знакомого. Они угрожали ему ножом и пистолетом и насильно посадили в автомобиль и увезли в Уфу. Как сообщили в Следкоме Башкирии, это произошло 15 апреля. Причиной похищения стал спор о долге у потерпевшего перед одним из подозреваемых.

В МВД республики рассказали, что в полицию обратилась 23-летняя местная жительница. Вскоре после похищения с нее стали требовать выкуп 500 тысяч рублей.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РБ оперативно установили местонахождение подозреваемых и обнаружили автомобиль, на котором похитили мужчину.

Предварительно, потерпевший одолжил одному из подозреваемых свой автомобиль для работы, но тот повредил машину и сделал некачественный ремонт. Позже хозяин авто занял у этого человека деньги, но вернул только часть. Позже мужчина отказался платить, сославшись на некачественный ремонт автомобиля. Тогда подозреваемый увеличил сумму долга до 500 тысяч.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий похитители были задержаны в квартире дома на улице Маяковского в городе Уфе, там же был обнаружен и освобожден потерпевший», — прокомментировали в ведомстве.

С подозреваемыми проводят первоначальные следственные действия. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.