В Башкирии четверо мужчин похитили знакомого из-за долга

В Стерлитамаке задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении знакомого. Они угрожали ему ножом и пистолетом и насильно посадили в автомобиль и увезли в Уфу. Как сообщили в Следкоме Башкирии, это произошло 15 апреля. Причиной похищения стал спор о долге у потерпевшего перед одним из подозреваемых.