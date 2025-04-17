В Челябинске устраняют последствия ураганного ветра

В среду сильный ветер повалил деревья в разных районах города и повредил конструкции. Так, у ресторана на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королёва рухнула остеклённая стена, осколки повредили припаркованную рядом иномарку. На улице Красной дерево упало на растяжку с дорожными указателями. В парке Ленинского района повалился фонарный столб, а на набережной реки Миасс ветром снесло светящееся дерево и разбросало стулья возле заведений.