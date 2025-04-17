В Челябинске устраняют последствия ураганного ветра

В Челябинске устраняют последствия шквалистого ветра, обрушившегося на областной центр накануне, 16 апреля. Городские службы перевели на особый режим работы, сообщили в городской администрации.
В среду сильный ветер повалил деревья в разных районах города и повредил конструкции. Так, у ресторана на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королёва рухнула остеклённая стена, осколки повредили припаркованную рядом иномарку. На улице Красной дерево упало на растяжку с дорожными указателями. В парке Ленинского района повалился фонарный столб, а на набережной реки Миасс ветром снесло светящееся дерево и разбросало стулья возле заведений.
В мэрии Челябинска сообщили, что специалисты МКУ «ЭВИС» накануне вечером убрали повреждённое стихией дерево с улицы Красной и сняли растяжки с дорожными знаками. Восстановить знаки планируют уже сегодня, 17 апреля.
«По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина все службы города переведены на особый режим работы для оперативного реагирования на инциденты, связанные со шквалистым ветром», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Добавим, что, по данным регионального гидрометцентра, в четверг в отдельных районах области порывы ветра могут достигать 18 м/с. В Челябинске обещают северо-западный ветер с порывами до 16 м/с.