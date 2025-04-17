В Самаре пенсионер лишился 250 тысяч рублей из-за мошенников

— Неизвестные связались с 69-летним мужчиной и представились операторами, они предложили горожанину продлить договор. Самарец согласился и представил код из сообщения, после чего аферисты получили доступ к профилю пенсионера на портале «Госуслуги», — отметили в сообщении.