В Самаре пенсионер лишился 250 тысяч рублей из-за мошенников

В Самаре местный житель обратился за помощью в полицию. Пенсионер стал очередной жертвой мошенничества, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Неизвестные связались с 69-летним мужчиной и представились операторами, они предложили горожанину продлить договор. Самарец согласился и представил код из сообщения, после чего аферисты получили доступ к профилю пенсионера на портале «Госуслуги», — отметили в сообщении.
Мошенники украли у мужчины 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции завели уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.