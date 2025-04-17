Бывшему заму главы Дегтярска продлили домашний арест на полгода

Как сообщалось ранее, в Кировский и Октябрьский районные суды были направлены уголовные дела по обвинению главы Дегтярска Вадима Пильникова по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (Получение главой органа местного самоуправления лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство по службе, в крупном и особо крупном размерах), а также бывшего заместителя главы Виктора Солдатова по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, в крупном размере).