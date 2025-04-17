Бывшему заму главы Дегтярска продлили домашний арест на полгода

Прокурор считал, что дело следует передать в Кировский районный суд, так как преступление было совершено в этом районе. Защитник и подсудимый были несогласны.
Также, как сообщили сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, суд продлил Виктору Солдатову меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев (до 30 сентября). Постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщалось ранее, в Кировский и Октябрьский районные суды были направлены уголовные дела по обвинению главы Дегтярска Вадима Пильникова по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (Получение главой органа местного самоуправления лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство по службе, в крупном и особо крупном размерах), а также бывшего заместителя главы Виктора Солдатова по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, в крупном размере).
По данным пресс-службы областной прокуратуры, по версии следствия, Пильников с марта по октябрь 2023 года и в апреле 2024 года получил от своего зама взятку в виде 890 тысяч рублей и автомобиль «Audi Q6» на 9,5 млн руб.