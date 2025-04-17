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«Не продала почку» — в Ташкентской области разгорелся семейный скандал, попавший в соцсети

Vaib.uz (Узбекистан. 17 апреля). На днях в социальных сетях появилось тревожное видео из Ташкентской области. На кадрах — члены семьи избивают женщину. Автор видео утверждала, что всё произошло якобы из-за того, что невестка отказалась продать свою почку.

История быстро вызвала бурную реакцию, но, как оказалось, реальность была менее сенсационной — но не менее тревожной.

Как сообщили в ГУВД Ташкентской области, пострадавшая женщина действительно стала жертвой конфликта, но не из-за почки. Она взяла крупную сумму денег в долг, чтобы заняться предпринимательством, но не смогла вернуть деньги в срок. В итоге спор с кредиторшей перерос в семейный конфликт.

Инцидент произошёл 10 апреля в Ташкентском районе. Кредиторша пришла туда, чтобы поговорить с женщиной и её мужем. Однако в процессе разговора вспыхнула яростная ссора, в которую вмешались родственники. В ходе конфликта между невесткой и членами семьи произошло рукоприкладство.

Фраза про «продажу почки», которую активно цитировали в соцсетях, действительно прозвучала — но, как выяснилось, в переносном смысле: мол, любой ценой нужно вернуть долг. К прямой торговле органами этот конфликт отношения не имел.

Проведённая судмедэкспертиза зафиксировала у женщины лёгкие телесные повреждения. Все материалы по делу уже переданы в суд для дальнейшего разбирательства.