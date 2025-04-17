«Не продала почку» — в Ташкентской области разгорелся семейный скандал, попавший в соцсети

Как сообщили в ГУВД Ташкентской области, пострадавшая женщина действительно стала жертвой конфликта, но не из-за почки. Она взяла крупную сумму денег в долг, чтобы заняться предпринимательством, но не смогла вернуть деньги в срок. В итоге спор с кредиторшей перерос в семейный конфликт.