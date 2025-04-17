«Известия»: в Европарламенте готовят новую антироссийскую резолюцию

Историк и политолог Владимир Симиндей отмечает, что предстоящая резолюция может стать новым основанием для выдвижения обвинений в сторону Москвы. Ожидается, что в документе роль Советского Союза будет показана с двойственным подтекстом — наряду с признанием его вклада в Победу, ЕП вновь может акцентировать внимание на «сталинских репрессиях» и «оккупации Восточной Европы».