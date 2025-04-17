Украина атаковала беспилотниками Владимирскую область

«Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито 5 беспилотников», — пишет Авдеев в своем telegram-канале. Он уточнил, что на текущий момент информации о повреждениях, разрушениях или пострадавших не поступало. На месте происшествия работают специализированные службы.