Мошенники охотятся на приморских женщин

Как рассказали в регуляторе, почти 56% респондентов не сталкивались с мошенниками, 35% — смогли избежать потерь. Жертвами стали около 4% опрошенных — на 0,5 п. п. больше, чем годом ранее. Среди пострадавших 59% — женщины.
По словам начальника отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Максима Дворецкого, лишь 6% потерпевших не знали правил кибербезопасности. Остальные были осведомлены, но поддались на уловки. Почти 19% обманутых не обращались за помощью в полицию или банк.
«В то же время, если вы не нарушали правила безопасности, банк должен вернуть деньги по вашему заявлению о несогласии с операцией. Если банк допустил перевод средств на мошеннические счета, зафиксированные в специальной базе Банка России, и не выполнил предусмотренные законом действия для защиты клиента, он также обязан вернуть деньги», — напомнил эксперт.
Согласно опросу, чаще всего аферисты обманывали работающих женщин 25−44 лет со средним образованием и доходом. Также в группе риска — приморцы старше 45 лет и пенсионеры.
Основные схемы: переходы по вредоносным ссылкам (20%), самостоятельные переводы (18%), разглашение кодов из банковских уведомлений (11%) и Госуслуг (10%). Некоторые устанавливали приложения по требованию мошенников, передавали личные данные или оформляли кредиты.
В 73% случаев люди теряли собственные средства, в 15% — кредитные, в 13% — и те, и другие. Полностью вернуть деньги смогли лишь 7% пострадавших.
Размер ущерба у большинства (53%) не превышал 20 тысяч рублей. От 20 до 100 тысяч рублей потеряли почти 19%, до полумиллиона — 15%, еще 13% лишились крупных сумм.