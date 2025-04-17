Мошенники охотятся на приморских женщин

«В то же время, если вы не нарушали правила безопасности, банк должен вернуть деньги по вашему заявлению о несогласии с операцией. Если банк допустил перевод средств на мошеннические счета, зафиксированные в специальной базе Банка России, и не выполнил предусмотренные законом действия для защиты клиента, он также обязан вернуть деньги», — напомнил эксперт.