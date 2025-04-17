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Бывший директор и сотрудники МУП «САХ» в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 30 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора и сотрудников МУП «Спецавтохозяйство».

Источник: AP 2024

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора и двух сотрудников (экономиста предприятия и бывшего бухгалтера) МУП «Спецавтохозяйство». По версии следствия, в 2023 году они организовали схему по присвоению бюджетных средств, используя фиктивные договоры с подставными подрядчиками.

Сотрудники предприятия создавали подложные документы о якобы выполненных работах по перевозке грунта, что позволило им незаконно получить более 26,5 млн рублей. Кроме того, в 2024 году директор заключил фиктивный договор аренды оборудования на сумму 5,6 млн рублей, который также не планировался к исполнению.

Преступление выявлено УФСБ по Новосибирской области. Прокуратура заявила гражданский иск на сумму более 18 млн рублей.