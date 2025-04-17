Бывший директор и сотрудники МУП «САХ» в Новосибирске пойдут под суд за хищение более 30 млн рублей

Сотрудники предприятия создавали подложные документы о якобы выполненных работах по перевозке грунта, что позволило им незаконно получить более 26,5 млн рублей. Кроме того, в 2024 году директор заключил фиктивный договор аренды оборудования на сумму 5,6 млн рублей, который также не планировался к исполнению.