Под Челябинском сотрудник МЧС спас тонущего рыбака, рискуя собственной жизнью

История произошла в деревне Бутаки (Сосновский район).
Водитель пожарной части № 112 Алексей Зуев с супругой гостил у родителей. Вечером, когда начал собираться домой, в Челябинск, услышал крики соседки о том, что в реке Миасс тонет человек.
«Не теряя ни минуты, Алексей схватил надувную лодку отца и бросился к реке, в 100 метрах от дома. Доплыв до тонущего, втянул его в лодку и благополучно доставил на берег», — рассказали в Противопожарной службе региона.
Пострадавшим оказался 55-летний рыбак, который выпал из своей лодки и не смог справиться с ситуацией самостоятельно. Огнеборец помог ему снять промокшую одежду, укутал в теплые вещи, которые подготовили очевидцы.
«Скромный Алексей Николаевич никому не рассказал о произошедшем. О героическом поступке работника пожарной части стало известно от очевидцев из социальных сетей», — отметили коллеги.