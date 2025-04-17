Над российскими регионами ночью уничтожили 71 украинский дрон

«Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон», — передает ведомство. Там уточнили, что над территорией Курской области было перехвачено 49 беспилотных летательных аппаратов, над Орловской и Рязанской областями — по семь БПЛА, над Брянской — четыре, над Владимирской — три, над Тульской — один.