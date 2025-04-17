В центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами

Согласно предварительным данным, 16 апреля, в среду, примерно в 17.30 47-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Lexus, ехал по проспекту Независимости. Около дома № 74, осуществляя поворот направо во двор, который был совершен в нарушение требований дорожных знаков, водитель не пропустил двигавшуюся в попутном направлении маршрутку Mercedes и врезался в нее.