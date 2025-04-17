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В центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами

Водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами на проспекте Независимости в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 16 апреля, в среду, примерно в 17.30 47-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Lexus, ехал по проспекту Независимости. Около дома № 74, осуществляя поворот направо во двор, который был совершен в нарушение требований дорожных знаков, водитель не пропустил двигавшуюся в попутном направлении маршрутку Mercedes и врезался в нее.

В ГАИ добавляют, что три пассажира маршрутного такси после осмотра врачами скорой медицинской помощи отказались от госпитализации.

Водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами на проспекте Независимости в Минске. Фото: телерам-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе: поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи.

Тем временем в Минске водитель такси врезался в фонарный столб и перевернулся, уснув за рулем.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.