В центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 16 апреля, в среду, примерно в 17.30 47-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Lexus, ехал по проспекту Независимости. Около дома № 74, осуществляя поворот направо во двор, который был совершен в нарушение требований дорожных знаков, водитель не пропустил двигавшуюся в попутном направлении маршрутку Mercedes и врезался в нее.
В ГАИ добавляют, что три пассажира маршрутного такси после осмотра врачами скорой медицинской помощи отказались от госпитализации.
Водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами на проспекте Независимости в Минске. Фото: телерам-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе: поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи.
Тем временем в Минске водитель такси врезался в фонарный столб и перевернулся, уснув за рулем.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.