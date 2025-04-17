В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 14 годам 11 месяцам и 14 годам восьми месяцам колонии строгого режима двух мужчин, убивших в 1994 году семью из пяти человек, в том числе троих детей, сообщает прокуратура Приморья.
Как установил суд, двое мужчин, рожденных в 1967 и 1968 годах, летом 1994 года, желая завладеть квартирой семьи Алатарцевых, вошли к ним в доверие и убедили их совершить сделку по ее отчуждению в пользу подконтрольного лица. Не желая быть раскрытыми, подсудимые пришли в квартиру семьи и убили супругов выстрелами в голову, а трех малолетних детей утопили в ванной, при этом убитая женщина была беременной. После преступления обвиняемые скрыли тела убитых, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах, добавила прокуратура.
«С учетом позиции прокурора суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 14 лет 11 месяцев, второму — сроком на 14 лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Прокуратура отмечает, что гражданские иски потерпевших по делу удовлетворены частично, приговор в законную силу не вступил.