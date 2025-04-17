В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек

Как установил суд, двое мужчин, рожденных в 1967 и 1968 годах, летом 1994 года, желая завладеть квартирой семьи Алатарцевых, вошли к ним в доверие и убедили их совершить сделку по ее отчуждению в пользу подконтрольного лица. Не желая быть раскрытыми, подсудимые пришли в квартиру семьи и убили супругов выстрелами в голову, а трех малолетних детей утопили в ванной, при этом убитая женщина была беременной. После преступления обвиняемые скрыли тела убитых, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах, добавила прокуратура.