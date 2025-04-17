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В Новосибирске ФСБ предотвратила финансирование военной украинской организации

ФСБ внесла предостережение жительнице Новосибирска, которая перечисляла деньги знакомой, проживающей в Украине.

Источник: РИА "Новости"

По данным органов госбезопасности, гражданка Украины занималась сбором средств на нужды организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена на территории России). «Средства, полученные на личные нужды, она также переводила террористам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ не стала привлекать жительницу Новосибирска к уголовной ответственности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма), так как не выявила в ее действиях умысла на совершение преступления.

В случае повторного нарушения ей может грозить до 15 лет лишения свободы.