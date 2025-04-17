В Челябинске четыре человека пострадали в массовом ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 17 апреля.
Около дома 62-С по Троицкому тракту столкнулись Solaris, за рулем которого была женщина 1973 года рождения, «ГАЗ», Lada Granta и SsangYong, ими управляли мужчины 1987, 1961 и 1983 годов рождения соответственно.
В результате телесные повреждения получили водители Solaris и «ГАЗ», а также их пассажиры.
Инспекторы ДПС призывают не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.