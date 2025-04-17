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В Челябинске четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Челябинске четыре человека пострадали в массовом ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 17 апреля.

Около дома 62-С по Троицкому тракту столкнулись Solaris, за рулем которого была женщина 1973 года рождения, «ГАЗ», Lada Granta и SsangYong, ими управляли мужчины 1987, 1961 и 1983 годов рождения соответственно.

В результате телесные повреждения получили водители Solaris и «ГАЗ», а также их пассажиры.

Инспекторы ДПС призывают не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.