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Силы ПВО уничтожили за ночь 71 украинский дрон на территории РФ

Беспилотники сбиты над шестью российскими регионами.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 71 украинского дрона на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 49 беспилотников ВСУ над Курской областью, по семь — над Орловской и Рязанской областями.

Кроме того, три дрона сбиты над Владимирской областью, один — над Тульской.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека.