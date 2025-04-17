Силы ПВО уничтожили за ночь 71 украинский дрон на территории РФ

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 71 украинского дрона на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 49 беспилотников ВСУ над Курской областью, по семь — над Орловской и Рязанской областями.
Кроме того, три дрона сбиты над Владимирской областью, один — над Тульской.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека.