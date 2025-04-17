Житель Одессы, уплывший на лодке к ВС РФ, призвал украинцев бежать

Владислав Стоянов, житель Одессы, и его друг Андрей Березовский в июне 2024 года решили перебраться через Днепр на резиновой лодке и сдаться российским десантникам на Кинбурнской косе. Об этом Владислав Стоянов рассказал РИА Новости.
По его словам, граждане Украины, которые могут быть мобилизованы, должны покинуть страну, так как шансов выжить в этой ситуации становится всё меньше.
«Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными», — сказал Стоянов.
Сейчас Стоянов и Березовский находятся в колонии-поселении в Адыгее, куда они были отправлены на девять месяцев за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
Ранее сообщалось, что власти Украины планируют продлить военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.