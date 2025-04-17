Человек пострадал во время столкновения фур на трассе в Хабаровском крае

Утром 17 апреля на 140-м километре автодороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. Предварительной причиной аварии названо несоблюдение безопасной дистанции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции региона, в 09:50 водитель грузовика «Kenworth», двигавшийся из Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Freightliner». От удара оба автомобиля получили механические повреждения.
В салоне «Kenworth» находился пассажир, который получил травмы и был экстренно госпитализирован. Как выяснилось, ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, что могло усугубить последствия ДТП.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Верхнебуреинского района. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.