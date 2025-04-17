В Шуе гремят взрывы, объявлена опасность атаки БПЛА: ВСУ атакуют город в Ивановской области второй день подряд

Как отмечают жители, сирена включилась спустя чуть более чем через пол часа с момента начала атаки. «Сирена включилась в 3.50, а первый взрыв был в 3.10. Это штатное срабатывание системы оповещения или нет?», — посетовал пользователь Андрей Юсупов под записью оповещения на официальной странице администрации городского округа Шуя в ВКонтакте.