Япония запротестовала против России из-за кораблей у Курилл

«Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов», — заявил Хаяси в ходе пресс-конференции. Он добавил, что российской стороне было выражено официальное протестное заявление, так как ее действия противоречат позиции Японии относительно четырех северных островов.