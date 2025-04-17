В Сириусе в загоревшемся жилом доме погиб ребенок

Пожар произошел 16 апреля в многоквартирном доме на улице Перелетной на ФТ «Сириус». По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
В ведомстве рекомендовали не оставлять детей без присмотра, перед выходом из квартиры выключать электроприборы из розеток, установить в домах пожарный извещатель, так как его звуковой сигнал своевременно оповестит об опасности.
Напомним, в Кропоткине сотрудники МЧС потушили пожар в нежилом доме. Выяснилось, что огнем была охвачена площадь в 35 «квадратов». Пламя оперативно потушили. Никто не пострадал, спасли двух человек.
Ранее мы сообщали, в Сочи на пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок. Ночью 19 спасателей локализовали и потушили огонь на площади 250 кв. метров.