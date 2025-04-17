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Человека зажало между авто: жёсткое массовое ДТП произошло во Владивостоке

Водитель внедорожника сначала врезался в несколько машин, затем продолжил таранить другие авто.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на улице Шилкинской водитель Toyota Land Cruiser Prado спровоцировал массовое столкновение. По данным очевидцев, автомобиль сначала резко ускорился и врезался в несколько машин. Затем водитель переключил передачу, вновь нажал на педаль газа и протаранил ещё пару автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что между автомобилями оказался зажат мужчина, который выходил из своей машины. Его освободили и передали медикам скорой помощи.

ИА PrimaMedia выясняет обстоятельства происшествия.