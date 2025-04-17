Человека зажало между авто: жёсткое массовое ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Шилкинской водитель Toyota Land Cruiser Prado спровоцировал массовое столкновение. По данным очевидцев, автомобиль сначала резко ускорился и врезался в несколько машин. Затем водитель переключил передачу, вновь нажал на педаль газа и протаранил ещё пару автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.