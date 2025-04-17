23 пожара потушили в Свердловской области, погибли два человека

В Екатеринбурге на улице Опалихинская горела квартира на 8-м этаже девятиэтажки на площади 15 «квадратов». Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, из них четверо детей. В результате пожара пострадал один ребенок. Возгорание ликвидировали за 16 минут 19 специалистов на пяти спецмашинах.