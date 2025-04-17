23 пожара потушили в Свердловской области, погибли два человека

За прошедшие сутки на Среднем Урале спасатели ликвидировали 23 пожара, три из которых случились в жилом секторе. Погибли два человека, пострадал один человек, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в деревне Ретнева на улице Дорожная на площади 15 квадратных метров горел частный жилой дом. В результате происшествия погибли два человека. Огонь потушили за 32 минуты 5 спасателей на двух спецмашиных.
В Екатеринбурге на улице Опалихинская горела квартира на 8-м этаже девятиэтажки на площади 15 «квадратов». Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, из них четверо детей. В результате пожара пострадал один ребенок. Возгорание ликвидировали за 16 минут 19 специалистов на пяти спецмашинах.
В Нижнем Тагиле на улице Жданова горело неэксплуатируемое строение на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили за 10 минут 6 спасателей на двух единицах техники.
В Верхней Синячихе на улице Гагарина горела частная баня. Огонь на площади 84 «квадрата» почти час тушили 14 специалистов на четырех спецмашинах. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.