Женщина ударила мужчину молотком и разбила стекло: в Ташкенте разгорелся очередной дорожный конфликт

На кадрах видно, как после, судя по всему, незначительного ДТП между автомобилями Spark и Matiz, водитель одного из авто теряет контроль над собой и начинает агрессивно вести себя по отношению к другому участнику конфликта.
По официальной информации ГУВД, инцидент произошел 12 апреля на 13-м массиве Юнусабада. Между 36-летней женщиной, управлявшей автомобилем Spark, и 20-летним водителем Matiz произошел дорожный спор, который быстро перерос в открытое насилие.
Водительница вышла из автомобиля, схватила металлический предмет — по предварительной информации, это был молоток — и сначала разбила стекла автомобиля Matiz, а затем несколько раз ударила им водителя, в том числе по голове. Пострадавший с травмами обратился в больницу.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство). Следственные действия продолжаются.
Этот случай вновь поднимает тревожный вопрос агрессии на дорогах и отсутствия элементарной сдержанности. Очевидно, что подобное поведение за рулем — угроза не только для участников дорожного движения, но и для всего общества.