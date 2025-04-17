Экс-замруководителя гострудинспекции Башкирии признался, что брал взятку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в мае прошлого года работник одного из предприятий Уфы при выполнении работ на гидравлическом прессе получил производственную травму. Представители коммерческой организации, опасаясь выявления нарушений охраны труда, попытались скрыть от государственной инспекции труда в РБ произошедший несчастный случай. Вместе с тем информация о получении травмы на производстве была представлена в контролирующий орган медучреждением, по которой инспекцией организована проверка. Не желая наступления ответственности, представители организации обратились через посредника к обвиняемому с просьбой завершить расследование выводами о получении травмы в быту, скрыв тем самым ее производственный характер.
Госслужащий согласился с поступившим предложением, потребовав в качестве взятки 50 тысяч рублей, которая была передана через посредника в июне 2024 года. При этом фирма представила подложный приказ о нахождении работника в день получения травмы в отгуле, а также убедили последнего сообщить о получении травмы при ремонте личного автомобиля. На основании данных документов расследование несчастного случая было прекращено.
Преступную деятельность гражданского служащего пресекли сотрудники УФСБ России по РБ, вину в совершении данного преступления он признал в полном объеме.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении взяткодателей и посредника выделены в отдельное производство. Кроме того, государственная инспекция труда в РБ возобновила проверку несчастного случая.
Ранее руководитель государственной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина высказалась по поводу случившегося. По ее словам, борьба с коррупцией в органах власти является одним из основных направлений работы как правоохранительных органов, так и самих государственных структур, призванных на постоянной основе заниматься чисткой собственных рядов.