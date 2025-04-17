Экс-замруководителя гострудинспекции Башкирии признался, что брал взятку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в мае прошлого года работник одного из предприятий Уфы при выполнении работ на гидравлическом прессе получил производственную травму. Представители коммерческой организации, опасаясь выявления нарушений охраны труда, попытались скрыть от государственной инспекции труда в РБ произошедший несчастный случай. Вместе с тем информация о получении травмы на производстве была представлена в контролирующий орган медучреждением, по которой инспекцией организована проверка. Не желая наступления ответственности, представители организации обратились через посредника к обвиняемому с просьбой завершить расследование выводами о получении травмы в быту, скрыв тем самым ее производственный характер.