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В Красноярске будут судить семью из Тайшета, грабившую фуры на дорогах

Они причинили ущерб 5 предпринимателям на 1,5 млн рублей.

Источник: ГУ МВД

Семью из Тайшета Иркутской области будут судить в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Четверо членов семьи из Тайшета, отца, двух сыновей и мать, будут судить за кражи из фургонов большегрузов, которыми они промышляли на дорогах Красноярского края. Действовали преступники по ночам. Отец с сыновьями на автомобилях подъезжали к стоящим на обочинах грузовикам и воровали имущество, находящееся внутри. Мать семейства занималась организацией сбыта краденого и распределением доходов.

Злоумышленников поймали объединенными силами красноярских и иркутских сотрудников МВД и уголовного розыска.

По месту жительства в Тайшете у преступников изъяли два автомобиля, которые участвовали в схеме. У них лобовое стекло выставлялось для удобства. От действий злоумышленников пострадали пять предпринимателей, которым причинен ущерб на 1,5 млн рублей. Крали фигуранты бытовую технику, инструменты, аппаратуру, продукты, одежду, обувь и другое. Краденое у них изъяли.

Материалы уголовного дела направлены в суд на рассмотрение. Судить их будут в Нижнеингашском районном суде Красноярского края.

Ранее сообщалось о том, что в Приангарье юный геймер украл у своего дяди 2,3 млн рублей и потратил их на покупку скинов в компьютерной игре.