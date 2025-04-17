В Красноярске будут судить семью из Тайшета, грабившую фуры на дорогах

Семью из Тайшета Иркутской области будут судить в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Четверо членов семьи из Тайшета, отца, двух сыновей и мать, будут судить за кражи из фургонов большегрузов, которыми они промышляли на дорогах Красноярского края. Действовали преступники по ночам. Отец с сыновьями на автомобилях подъезжали к стоящим на обочинах грузовикам и воровали имущество, находящееся внутри. Мать семейства занималась организацией сбыта краденого и распределением доходов.
Злоумышленников поймали объединенными силами красноярских и иркутских сотрудников МВД и уголовного розыска.
По месту жительства в Тайшете у преступников изъяли два автомобиля, которые участвовали в схеме. У них лобовое стекло выставлялось для удобства. От действий злоумышленников пострадали пять предпринимателей, которым причинен ущерб на 1,5 млн рублей. Крали фигуранты бытовую технику, инструменты, аппаратуру, продукты, одежду, обувь и другое. Краденое у них изъяли.
Материалы уголовного дела направлены в суд на рассмотрение. Судить их будут в Нижнеингашском районном суде Красноярского края.
Ранее сообщалось о том, что в Приангарье юный геймер украл у своего дяди 2,3 млн рублей и потратил их на покупку скинов в компьютерной игре.