В Красноярске будут судить семью из Тайшета, грабившую фуры на дорогах

По месту жительства в Тайшете у преступников изъяли два автомобиля, которые участвовали в схеме. У них лобовое стекло выставлялось для удобства. От действий злоумышленников пострадали пять предпринимателей, которым причинен ущерб на 1,5 млн рублей. Крали фигуранты бытовую технику, инструменты, аппаратуру, продукты, одежду, обувь и другое. Краденое у них изъяли.