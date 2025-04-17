Резкий газ и хаос: во Владивостоке внедорожник протаранил несколько машины

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. По информации Telegram-канала @svodka25, инцидент случился на улице Шилкинской — водитель Toyota Land Cruiser Prado резко набрал скорость, врезался в припаркованные машины, затем сдал назад и снова ударил по другим транспортным средствам.