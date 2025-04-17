Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор убийцам многодетной семьи из Владивостока ради квартиры вынесли во Владивостоке

Во Владивостоке вынесены приговоры по резонансному делу об убийстве многодетной семьи Алатарцевых 30 лет назад ради завладения их квартирой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру и Следственный комитет Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Сергей Смагин (1967 г. р.) и Валерий Марков (1968 г. р.), вместе служившие на Камчатке, летом 1994 года познакомились с семьёй, проживавшей по соседству со Смагиным в доме на улице Никифорова. Алатарцевы не имели родственников и близких знакомых во Владивостоке, и злоумышленники решили присвоить их квартиру обманным путём, а от законных владельцев избавиться.

Уговорив соседей переписать квартиру на подконтрольное лицо, Смагин и Марков, находясь у них дома, застрелили мужа и жену, которая была беременной, и убийцам было об этом известно, а их детей: семилетнюю девочку, двухлетнего и годовалого мальчиков — утопили в ванной. Тела они вывезли в район бухты Патрокл и там от них избавились. Квартиру злоумышленники обменяли на японский внедорожник — элемент небывалой роскоши по тем временам.

30 лет семья считалась пропавшей без вести, но в результате кропотливой работы трагические обстоятельства их гибели были раскрыты, убийцы задержаны: Марков — в Красноярском крае, Смагин — в Волгограде. Они дали признательные показания, картина преступления была воссоздана поминутно.

«Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. “е”, “ж”, “з”, “н” ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по предварительному сговору группой лиц)», — информирует прокуратура.

Одного из преступников приговорили к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы, другого — к 14 годам и 8 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть пересмотрен. Но наказание убийцам назначено в соответствии с редакцией Уголовного кодекса, действовавшей на момент совершения преступления. Если сейчас за убийство с отягчающими обстоятельствами предусмотрен срок наказания вплоть до пожизненного, то по УК РСФСР тех лет максимальное наказание составляет 15 лет.