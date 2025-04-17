Приговор убийцам многодетной семьи из Владивостока ради квартиры вынесли во Владивостоке

Уговорив соседей переписать квартиру на подконтрольное лицо, Смагин и Марков, находясь у них дома, застрелили мужа и жену, которая была беременной, и убийцам было об этом известно, а их детей: семилетнюю девочку, двухлетнего и годовалого мальчиков — утопили в ванной. Тела они вывезли в район бухты Патрокл и там от них избавились. Квартиру злоумышленники обменяли на японский внедорожник — элемент небывалой роскоши по тем временам.