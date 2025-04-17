Приговор убийцам многодетной семьи из Владивостока ради квартиры вынесли во Владивостоке

Сергей Смагин (1967 г. р.) и Валерий Марков (1968 г. р.), вместе служившие на Камчатке, летом 1994 года познакомились с семьёй, проживавшей по соседству со Смагиным в доме на улице Никифорова. Алатарцевы не имели родственников и близких знакомых во Владивостоке, и злоумышленники решили присвоить их квартиру обманным путём, а от законных владельцев избавиться.
Уговорив соседей переписать квартиру на подконтрольное лицо, Смагин и Марков, находясь у них дома, застрелили мужа и жену, которая была беременной, и убийцам было об этом известно, а их детей: семилетнюю девочку, двухлетнего и годовалого мальчиков — утопили в ванной. Тела они вывезли в район бухты Патрокл и там от них избавились. Квартиру злоумышленники обменяли на японский внедорожник — элемент небывалой роскоши по тем временам.
30 лет семья считалась пропавшей без вести, но в результате кропотливой работы трагические обстоятельства их гибели были раскрыты, убийцы задержаны: Марков — в Красноярском крае, Смагин — в Волгограде. Они дали признательные показания, картина преступления была воссоздана поминутно.
«Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. “е”, “ж”, “з”, “н” ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по предварительному сговору группой лиц)», — информирует прокуратура.
Одного из преступников приговорили к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы, другого — к 14 годам и 8 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть пересмотрен. Но наказание убийцам назначено в соответствии с редакцией Уголовного кодекса, действовавшей на момент совершения преступления. Если сейчас за убийство с отягчающими обстоятельствами предусмотрен срок наказания вплоть до пожизненного, то по УК РСФСР тех лет максимальное наказание составляет 15 лет.