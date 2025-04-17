После гибели подростка во время велотренировки на Урале возбудили дело

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка в результате ДТП. Напомним, авария произошла во время велотренировки 30 марта 2025 года в районе 10 километра автодороги Пышма — деревня Талица. В ходе движения организованной группы велосипедиста сбил 19-летний водитель LADA Priora.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он скончался через несколько дней.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности муниципального бюджетного учреждения допобразования «Спортивная школа № 4», где занимался ребенок.
«Будут установлены обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка деятельности организации в части обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По факту смертельного ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности гибель человека.