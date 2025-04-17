После гибели подростка во время велотренировки на Урале возбудили дело

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка в результате ДТП. Напомним, авария произошла во время велотренировки 30 марта 2025 года в районе 10 километра автодороги Пышма — деревня Талица. В ходе движения организованной группы велосипедиста сбил 19-летний водитель LADA Priora.