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После гибели подростка во время велотренировки на Урале возбудили дело

14-летнего велосипедиста сбил водитель LADA Priora, мальчик умер в больнице.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка в результате ДТП. Напомним, авария произошла во время велотренировки 30 марта 2025 года в районе 10 километра автодороги Пышма — деревня Талица. В ходе движения организованной группы велосипедиста сбил 19-летний водитель LADA Priora.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он скончался через несколько дней.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности муниципального бюджетного учреждения допобразования «Спортивная школа № 4», где занимался ребенок.

«Будут установлены обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка деятельности организации в части обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По факту смертельного ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности гибель человека.