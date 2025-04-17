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Цех по производству ПВХ-лодок вспыхнул в Уфе

В Уфе на улице Турбинной загорелся цех по производству ПВХ-лодок.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 17 апреля, в Уфе вспыхнул крупный пожар на улице Турбинной. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения МЧС. К тушению привлечены 37 специалистов и десяти единиц техники. Силы и средства задействованы по повышенному рангу.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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