Цех по производству ПВХ-лодок вспыхнул в Уфе

Сегодня утром, 17 апреля, в Уфе вспыхнул крупный пожар на улице Турбинной. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения МЧС. К тушению привлечены 37 специалистов и десяти единиц техники. Силы и средства задействованы по повышенному рангу.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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