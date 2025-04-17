В Уфе экс-полицейский пойдет под суд за разглашение гостайны.

Установлено, что в 2023 году жителя Уфы задержали сотрудники патрульно-постовой службы Уфимского линейного управления МВД России на транспорте за совершение административного правонарушения. Считая, что прохождение в прошлом службы в правоохранительных органах позволит ему избежать наказания, уфимец рассказал полицейским о своей работе в МВД. При этом, достоверно зная, что в ходе службы он был допущен к сведениям, составляющим гостайну, и принял на себя обязательства перед государством по нераспространению доверенной ему информации, в ходе беседы разгласил совершенно секретные сведения.