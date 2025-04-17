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Челябинец за деньги прописал в своей квартире 15 мигрантов

Челябинские полицейские выявили фиктивную постановку на учет 15 иностранных граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудниками полиции установлен 33-летний местный житель, который фиктивно поставил на учет по месту пребывания 15 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилое помещение.

«С 2024 года подозреваемый прописал в своей квартире, расположенной по улице Петра Столыпина, 15 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.