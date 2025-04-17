Челябинец за деньги прописал в своей квартире 15 мигрантов

Сотрудниками полиции установлен 33-летний местный житель, который фиктивно поставил на учет по месту пребывания 15 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилое помещение.
«С 2024 года подозреваемый прописал в своей квартире, расположенной по улице Петра Столыпина, 15 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.