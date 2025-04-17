В Уфе загорелся цех по производству лодок

«Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу на тушение пожара в Уфе по улице Турбинная. Предварительно, в здании цеха по производству ПВХ лодок происходит горение на площади 400 кв. м. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что специалисты предоствратили взрыв кислородных баллонов при пожаре в Уфе. «Из здания вынесли более 10 баллонов. Пожар локализован на 800 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
К тушению привлечены 37 специалистов и 10 единиц техники. Также на место выехала группа беспилотных авиационных систем для мониторинга обстановки и передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе, добавили в МЧС.
Турбинная улица расположена в северной части Уфы, в промышленной зоне.
В новость внесены изменения (09:14 мск) — добавлена информация о локализации пожара.