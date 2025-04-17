В Уфе загорелся цех по производству лодок

«Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу на тушение пожара в Уфе по улице Турбинная. Предварительно, в здании цеха по производству ПВХ лодок происходит горение на площади 400 кв. м. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.