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В Красноярске завели уголовное дело после наезда электросамокатчиков на девушку

Инцидент произошел 13 апреля возле детского городка «Маленький Татышев».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело после наезда электросамоката на жительницу Красноярска. Подозреваемых все еще ищут.

Напомним, что 13 апреля на острове Татышев неизвестный самокатчик сбил девушку на роликах и уехал с места ДТП. По словам пострадавшей, все случилось около 15−16 часов у детского городка, когда она каталась на роликах.

Горожанка получила травму — открытый оскольчатый перелом левого запястья и деформацию руки. Ей предстоит длительное восстановление.

Журналистам «Проспекта Мира» в ведомстве рассказали, что личности самокатчиков пока не установлены. Однако, судя по внешнему виду, это были несовершеннолетние.

— Специалисты изъяли фотографии и видео. Также они запросили информацию от компании, которая предоставляет самокаты в аренду. Личности самокатчиков будут установлены после ответа компании, — говорят следователи.

Дело завели по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».