Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia.

Источник: © РИА Новости

«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — сказал он.

Министр отметил, что в Колумбии диагностировали 74 случая заражения, 34 из них — с летальным исходом.