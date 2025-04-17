«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — сказал он.
Министр отметил, что в Колумбии диагностировали 74 случая заражения, 34 из них — с летальным исходом.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia.
«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — сказал он.
Министр отметил, что в Колумбии диагностировали 74 случая заражения, 34 из них — с летальным исходом.