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«Принял пострадавшую за подростка». Пьяный минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае, чтобы освободить место для инвалидов

Минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае из-за места для инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае из-за места для инвалидов. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в милицию поступила информация о том, что в момент движения в общественном транспорте мужчина ударил пассажирку ногой в область головы. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД задержали фигуранта.

Сообщается, что неработающий 46-летний житель Минска признал вину. Случившееся в трамвае он объяснил тем, что был пьян.

«Мужчина рассказал, что ошибочно принял пострадавшую девушку за подростка, который, по его мнению, занял место для инвалидов», — отметили в милиции.

В отношении минчанина заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем под Гомелем пенсионер убил знакомого и закопал на своей даче: «Ударил табуреткой, а потом ножом».

Кроме того, в центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами.

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