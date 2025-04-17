«Принял пострадавшую за подростка». Пьяный минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае, чтобы освободить место для инвалидов

Минчанин ударил женщину ногой по голове в трамвае из-за места для инвалидов. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в милицию поступила информация о том, что в момент движения в общественном транспорте мужчина ударил пассажирку ногой в область головы. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД задержали фигуранта.
Сообщается, что неработающий 46-летний житель Минска признал вину. Случившееся в трамвае он объяснил тем, что был пьян.
«Мужчина рассказал, что ошибочно принял пострадавшую девушку за подростка, который, по его мнению, занял место для инвалидов», — отметили в милиции.
В отношении минчанина заведено уголовное дело за хулиганство.
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