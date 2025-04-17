Россельхознадзор предотвратил контрабанду хвойной коры из Омска в Казахстан

Этот случай — лишь один из 39, зафиксированных Россельхознадзором с начала года. Всего с начала 2025 года предотвращен вывоз более 260 тонн подкарантинной продукции в Казахстан. Россельхознадзор подчеркивает серьезность угрозы распространения вредителей и болезней растений, которую представляют подобные незаконные перевозки.