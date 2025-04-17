Россельхознадзор предотвратил контрабанду хвойной коры из Омска в Казахстан

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку незаконного вывоза 72 кг хвойной коры в Казахстан. Грузовик был остановлен на федеральном контрольном пункте «Исилькульский».
Перевозка осуществлялась без необходимых фитосанитарных документов, что запрещено законом. Груз возвращен в Россию, а в отношении водителя возбуждено административное дело за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. мужчине грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Этот случай — лишь один из 39, зафиксированных Россельхознадзором с начала года. Всего с начала 2025 года предотвращен вывоз более 260 тонн подкарантинной продукции в Казахстан. Россельхознадзор подчеркивает серьезность угрозы распространения вредителей и болезней растений, которую представляют подобные незаконные перевозки.
Ранее мы писали, что Россельхознадзор предотвратил оборот 223 тысяч тонн зерна в Омской области.