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Россельхознадзор предотвратил контрабанду хвойной коры из Омска в Казахстан

Груз общей массой более 72 килограммов пытались вывезти за пределы РФ без фитосанитарных документов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку незаконного вывоза 72 кг хвойной коры в Казахстан. Грузовик был остановлен на федеральном контрольном пункте «Исилькульский».

Перевозка осуществлялась без необходимых фитосанитарных документов, что запрещено законом. Груз возвращен в Россию, а в отношении водителя возбуждено административное дело за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. мужчине грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Этот случай — лишь один из 39, зафиксированных Россельхознадзором с начала года. Всего с начала 2025 года предотвращен вывоз более 260 тонн подкарантинной продукции в Казахстан. Россельхознадзор подчеркивает серьезность угрозы распространения вредителей и болезней растений, которую представляют подобные незаконные перевозки.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор предотвратил оборот 223 тысяч тонн зерна в Омской области.