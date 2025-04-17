Правоохранители задержали преступную группу, печатавшую фальшивые сумы

В ходе совместной операции, проведённой силовиками в Тахиаташском районе, был задержан гражданин, пытавшийся обменять поддельные узбекские сумы на сумму 7 500 000 (в купюрах номиналом 200 тыс., 100 тыс., 50 тыс. и 20 тыс. сумов) на 2,5 миллиона настоящих сумов.
После задержания оперативные мероприятия были продолжены. На основании показаний фигуранта были проведены обыски в жилищах других предполагаемых участников группы. В результате были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: ноутбук, цветной принтер, ножницы, линейки и другие инструменты, использовавшиеся для изготовления фальшивых денег.
По данному факту в отношении восьми лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 176 Уголовного кодекса — изготовление или сбыт поддельных денег. Расследование продолжается.