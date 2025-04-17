Правоохранители задержали преступную группу, печатавшую фальшивые сумы

После задержания оперативные мероприятия были продолжены. На основании показаний фигуранта были проведены обыски в жилищах других предполагаемых участников группы. В результате были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: ноутбук, цветной принтер, ножницы, линейки и другие инструменты, использовавшиеся для изготовления фальшивых денег.