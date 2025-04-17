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Во вспыхнувшем цеху по производству ПВХ-лодок в Уфе чуть не взорвались баллоны

В Уфе в загоревшемся цех по производству ПВХ-лодок предотвратили взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 17 апреля, в Уфе во время пожара на улице Турбинной чуть не произошел взрыв. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Из здания эвакуировали более десяти баллонов, горение локализовано на площади 800 квадратных метров. Тушение все еще не окончено.

К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП с помощью беспилотников проводят мониторинг обстановки, передвижная лаборатория проверяет наличие вредных веществ в воздухе.

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