Во вспыхнувшем цеху по производству ПВХ-лодок в Уфе чуть не взорвались баллоны

Сегодня утром, 17 апреля, в Уфе во время пожара на улице Турбинной чуть не произошел взрыв. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Из здания эвакуировали более десяти баллонов, горение локализовано на площади 800 квадратных метров. Тушение все еще не окончено.
К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП с помощью беспилотников проводят мониторинг обстановки, передвижная лаборатория проверяет наличие вредных веществ в воздухе.
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