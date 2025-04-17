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Челябинского бизнесмена Константина Жаботинского отпустили домой

По уголовному делу главы Миндортранса о растрате он проходит как свидетель.

Источник: ГУ МВД

В Челябинске силовики отпустили домой предпринимателя Константина Жаботинского, задержанного днем ранее по уголовному делу о растрате главы областного Миндортранса Алексея Нечаева. Жаботинский проходит по делу свидетелем, сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, супруга Константина Юлия Жаботинская, подтвердила информации о его возвращении. Вчера, 16 апреля, вместе с бизнесменом задержали первого заместителя начальника правового управления Миндортранса Станислава Куликова, его предшественника в этой должности Алексея Плюту, действующего заместителя начальника управления Ирину Клементьеву.

Напомним, министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева задержали 19 февраля 2025 года. У силовиков появились вопросы к его работе в министерстве в 2016—2019 годах.

Также под арест отправили Дмитрия Микулика, который возглавлял министерство до Нечаева Силовики считают, что именно в тот период организованная группа похитила почти три миллиарда рублей, выделенных в рамках госконтрактов на ремонт и содержание дорог в Челябинской области. Под стражей также находятся экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.