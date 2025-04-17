Челябинского бизнесмена Константина Жаботинского отпустили домой

Также под арест отправили Дмитрия Микулика, который возглавлял министерство до Нечаева Силовики считают, что именно в тот период организованная группа похитила почти три миллиарда рублей, выделенных в рамках госконтрактов на ремонт и содержание дорог в Челябинской области. Под стражей также находятся экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.