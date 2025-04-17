Уральскому чиновнику дали семь лет за взятку от дорожного подрядчика

«Сотрудники УФСБ в процессе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что в августе прошлого года он получил взятку от коммерческой организации в виде денежных средств за своевременную и беспрепятственную приемку выполненных работ и подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам», — сообщили в пресс-службе контрразведки.