Уральскому чиновнику дали семь лет за взятку от дорожного подрядчика

«Сотрудники УФСБ в процессе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что в августе прошлого года он получил взятку от коммерческой организации в виде денежных средств за своевременную и беспрепятственную приемку выполненных работ и подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам», — сообщили в пресс-службе контрразведки.
В следственном управлении СК региона уточнили, что речь шла о сумме в 220 тысяч рублей, которую следствие квалифицировало как взятку в крупном размере. Чиновнику грозило от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в шестидесятикратном размере подношения.
Суд приговорил его к семи годам строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления еще на семь лет, и со штрафом в размере 6,6 миллиона рублей.
Еще во время следствия на имущество задержанного стоимостью шесть миллионов был наложен обеспечительный арест.