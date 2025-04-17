Контрактника, служившего в Ростовской области, осудили за дезертирство

Мужчина заболел и, посчитав, что у него есть основания для увольнения с военной службы, 13 августа 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Ростовской области. О его местонахождении не было известно в течение пяти месяцев. Все это время он находился со своей семьей в Челябинской области.