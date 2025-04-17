Контрактника, служившего в Ростовской области, осудили за дезертирство

Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Мужчина заболел и, посчитав, что у него есть основания для увольнения с военной службы, 13 августа 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Ростовской области. О его местонахождении не было известно в течение пяти месяцев. Все это время он находился со своей семьей в Челябинской области.
Только в январе 2025 года полицейские выяснили, где находится контрактник. Правоохранители передали его военному коменданту. Военный был признан виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы».
Кроме того, в ходе судебного следствия было установлено, что это произошло в период испытательного срока, установленного приговором Агаповского районного суда от 20 декабря 2019 года, по которому он был осужден к лишению свободы условно.
По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.