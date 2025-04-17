Преступление и наказание. Что ждет внучку Тархова и ее сообщника?

Прошло более четырёх месяцев с момента преступления, потрясшего Самару и всю страну: Екатерина Тархова, внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, призналась в их убийстве. Она остаётся под стражей, и, по словам юристов, следствие близится к завершению. Разбираемся в том, как может развиваться громкое дело: что известно о предполагаемом сообщнике, какие ходы готовит защита, и почему дело, возможно, рассмотрит суд присяжных.
Повышенное внимание.
Юрист Илья Русяев рассказал samara.aif.ru, что судебная перспектива дела Екатерины Тарховой складывается сложно: это процесс с высокой степенью внимания со стороны следствия, прессы и, возможно, присяжных.
«Сейчас Тархова остаётся под арестом до начала июня, и следствие, по всей видимости, близко к завершению активной стадии. При наличии полного объема доказательств, включая признательные показания, экспертизы, показания свидетелей и восстановленные хронологии передвижений обвиняемой, материалы дела могут быть переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения уже в течение ближайших месяцев», — объясняет специалист.
Затем, после 10-дневного срока на его утверждение, дело попадёт в суд. Если в производстве не произойдёт существенных осложнений, судебное разбирательство может начаться уже к осени 2025 года.
А как же сообщник?
Екатерина рассказала, что действовала не одна, а с сообщником, которого объявили в розыск. Однако, его до сих пор не нашли. По словам Русяева, один из возможных сценариев — выделение его дела в отдельное производство.
«Если подтвердится, что он покинул страну, и не будет установлена его точная локация, в теории возможно и заочное рассмотрение дела, однако действующее законодательство ограничивает перечень преступлений, по которым допустим заочный суд. Убийство, как правило, не входит в этот перечень, что может затруднить рассмотрение дела без физического присутствия обвиняемого», — считает он.
Новая стратегия защиты.
Новый адвокат Екатерины, по словам юриста может строить стратегию на нескольких направлениях.
Возможен упор на смягчающие обстоятельства: эмоциональная нестабильность, влияние со стороны третьих лиц, наличие психиатрических отклонений, подтверждённых экспертизой.
«Также защита может оспаривать мотив преступления, а в случае сомнений в вменяемости — настаивать на направлении подсудимой на принудительное лечение вместо тюремного срока. Если дело дойдёт до судебного разбирательства по существу, возможен и акцент на потенциальных ошибках следствия, недопустимости отдельных доказательств, нарушениях при допросах и сборе улик», — предположил он.
Суд присяжных.
Дело стало действительно резонансным: родная внучка отравила деда с бабушкой, заморозила их при помощи азота и расчленила. После, хладнокровно расфасовала по пакетам и вынесла в мусорные баки. Все это вызывает много вопросов. Как хрупкая девушка могла справиться с расчленением? Какова сила ее ненависти к родным, чтобы пойти на такое? Как вообще здоровый человек мог решиться на столь страшное злодеяние? Русяев считает, что участие присяжных вполне вероятно в этом деле.
«Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет обвиняемому в убийстве ходатайствовать о суде присяжных, и этот инструмент может быть использован, особенно если адвокат сочтёт, что у присяжных выше шанс откликнуться на эмоциональные аргументы защиты. Такое ходатайство подаётся либо после ознакомления с материалами дела, либо на предварительном слушании. Однако наличие второго обвиняемого и специфика обвинения могут затруднить объединённое рассмотрение с присяжными, и суду, возможно, придётся разделить материалы», — пояснил юрист.
Так, дело Екатерины Тарховой развивается в рамках логики уголовного процесса, однако его развитие будет зависеть от множества факторов: результатов розыска предполагаемого сообщника, результатов психиатрической экспертизы, выбранной тактики защиты и интересов гособвинения.
Напомним, что тела погибших так и не были найдены. Похороны также не состоялись, ведь в гроб не могут положить частицы кровеносных сосудов, найденных в квартире Тарховых.
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