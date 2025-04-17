Преступление и наказание. Что ждет внучку Тархова и ее сообщника?

Дело стало действительно резонансным: родная внучка отравила деда с бабушкой, заморозила их при помощи азота и расчленила. После, хладнокровно расфасовала по пакетам и вынесла в мусорные баки. Все это вызывает много вопросов. Как хрупкая девушка могла справиться с расчленением? Какова сила ее ненависти к родным, чтобы пойти на такое? Как вообще здоровый человек мог решиться на столь страшное злодеяние? Русяев считает, что участие присяжных вполне вероятно в этом деле.