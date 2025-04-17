Мошенники присылают волгоградцам фейк-письма о взломе «Госуслуг»

Волгоградцам стали приходить фальшивые письма, замаскированные под уведомления от портала «Госуслуги». В сообщении говорится, что в профиль человека на электронном сервисе был осуществлен вход с нового устройства.
Злоумышленники намеренно делают ошибку в названии портала — в письме написано «Gos uslugi».
Аферисты под видом сотрудников портала также просят проверить параметры безопасности учетной записи и связаться со специалистом из «службы поддержки» по указанному номеру телефона, который является поддельным. Во время разговора преступники пытаются выманить настоящие логин и пароль от личного кабинета на «Гоуслугах».
В Минцифры подчеркнули, что уведомления о входе в аккаунт приходят, только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», направят письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. СМС с такой информацией от сервиса не приходят.
В ведомстве призвали не открывать письма якобы от «Госуслуг» с других адресов и тем более не переходить по ссылкам и не звонить по указанным в них номерам.