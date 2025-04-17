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Мошенники присылают волгоградцам фейк-письма о взломе «Госуслуг»

На электронную почту жителей региона приходят сообщения якобы о попытках входа на электронный портал. Аферисты устраивают такую рассылку и через СМС.

Волгоградцам стали приходить фальшивые письма, замаскированные под уведомления от портала «Госуслуги». В сообщении говорится, что в профиль человека на электронном сервисе был осуществлен вход с нового устройства.

Злоумышленники намеренно делают ошибку в названии портала — в письме написано «Gos uslugi».

Аферисты под видом сотрудников портала также просят проверить параметры безопасности учетной записи и связаться со специалистом из «службы поддержки» по указанному номеру телефона, который является поддельным. Во время разговора преступники пытаются выманить настоящие логин и пароль от личного кабинета на «Гоуслугах».

В Минцифры подчеркнули, что уведомления о входе в аккаунт приходят, только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», направят письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. СМС с такой информацией от сервиса не приходят.

В ведомстве призвали не открывать письма якобы от «Госуслуг» с других адресов и тем более не переходить по ссылкам и не звонить по указанным в них номерам.