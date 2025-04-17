Мошенники присылают волгоградцам фейк-письма о взломе «Госуслуг»

В Минцифры подчеркнули, что уведомления о входе в аккаунт приходят, только если пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В таком случае на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», направят письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. СМС с такой информацией от сервиса не приходят.